Da Molfetta «Nonna Maddalena» è la regina della pugliesità nel New Jersey

MOLFETTA - In questi giorni sta facendo tanto parlare il viaggio a New York della «regina» delle orecchiette, la signora Nunzia, volata negli States per rappresentare la Puglia al New York Times Travel Show. Un'autentica novità per gli americani e soprattutto un'ottima vetrina per l'intera Puglia.

Eppure nel New Jersey le orecchiette le conoscono in tanti e sanno perfettamente come si fanno. Tutto questo grazie alla cospicua presenza di pugliesi e di molfettesi presenti intorno alla zona dell'ormai celebre città di Hoboken, turisticamente apprezzata dai newyorkesi. E' li che vive nonna Maddalena, 83 anni, emigrata negli Usa nel 1977 e oggi bisnonna. Molfettese doc, non ha mai dimenticato le tradizioni del suo paese ed è ancora in grado di deliziare tutta la sua famiglia con i piatti tipici di Molfetta. Sa fare, rigorosamente a mano con coltello e tavola in legno, le orecchiette come in poche oltre Oceano. Con l'aiuto, ai fornelli, del genero Daniel Altilio, circondata dalle nipoti e dalla piccola pronipote Evelyn, non è raro gustare a casa sua un ottimo sugo di salsa fresca ed anche le cime di rape con salsiccia: due differenti e tipici sapori molfettesi. Recentemente proprio ad Hoboken, grazie all'instancabile lavoro di Roberto Pansini, dell'associazione Oll Muvi (più conosciuta con I love Molfetta), è stata organizzata una pregevole iniziativa chiamata «una domenica in famiglia».

Insieme con nonna Maddalena e ai componenti della Società Madonna dei Martiri sono state realizzate le famose orecchiette, con una particolarità in più: le tre orecchiette «giganti» chiamate «La sórtë», la «Frëttùnë» e «u Calcëngùle», rispettivamente il matrimonio, la fortuna economica e la fregatura. Il «made in Italy», in questo caso «made in Puglia» continua ad essere apprezzato nel nord America. Lo ha ricordato, lunedì scorso, in prima serata, anche «Little Big Italy», la trasmissione televisiva condotta da Francesco Panella. Si è parlato di Molfetta, delle tradizioni pugliesi e di tutto quello che gira intorno alla Madonna dei Martiri, patrona della città e dei suoi emigranti.

Intanto un pezzo di Molfetta sarà presente sino a domani nel padiglione della Regione, con Puglia Promozione, al New York Times Travel Show. Si tratta di Authenticpugliatours, il tour operator molfettese impegnato nell'attività di promozione e valorizzazione degli itinerari ed esperienze autentiche pugliesi. Fondata dal giovane molfettese Vincenzo De Laurentiis nel 2018, Authenticpugliatours è stato presente all'«Hoboken Italian Festival» e in questo nuovo anno avvierà accordi con diverse università americane, per portare in Puglia gruppi di studenti a visitare le bellezze del nostro territorio, facendo visitare chiese, musei, e feste patronali.