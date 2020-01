Bari, sul fondo del mare spunta una bici: è mistero

BARI - Nicola Brescia, paladino» delle lotte del Comitato Fibronit a Japigia, risolto il problema amianto (almeno in quell’area), chiede un’altra singolare bonifica: liberare il fondale del lungomare da una bici. «Mentre camminavo - ha postato su Fb - mi sono imbattuto in una situazione davvero curiosa Pongo a chi legge una domanda: è il mezzo di trasporto del famoso ciclista palombaro o un nuovo tipo di parcheggio per evitare che rubino l'ambito velocipede?».