Giovinazzo, in arrivo il «Trofeo Senza Fine» del Giro d'Italia 2020

BARI - Arriva nel prossimo weekend, a Giovinazzo, il ‘Trofeo Senza Fine’, che verrà assegnato al vincitore del Giro d’Italia 2020. Giovinazzo sarà città di partenza del Giro d’Italia il prossimo 17 maggio. La famosa spirale in metallo e oro sarà visibile a partire da sabato pomeriggio, 18 gennaio, in piazza Garibaldi, nei pressi della filiale BCC. Domenica 19, invece, il Trofeo verrà posizionato in piazza Vittorio Emanuele II, vicino alla Fontana dei Tritoni e, a partire dal pomeriggio sarà spostato vicino Palazzo Siciliano.

L’Amministrazione comunale ringrazia gli amici del ‘Comitato Tappa 2020’ che già da settimane sono al lavoro per preparare un ricco calendario di eventi legati al Giro d’Italia e che presto saranno resi noti. Intanto, entro la fine di gennaio, così come avverrà in tutte le città italiane coinvolte dal Giro, un monumento di Giovinazzo si illuminerà di rosa. Un modo per iniziare il conto alla rovescia in attesa del grande evento internazionale di maggio.