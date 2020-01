«Niente pipì su nostre vetrine o vi pubblico su bacheca Facebook Decaro»: «minaccia» di un negoziante a Bari

La 'minaccia' ora corre su Facebook. Tempi duri per gli sporcaccioni a Bari, specie per gli avventori di una cartoleria tra via Abate Gimma e via Quintino Sella, dove è comparso questo cartello di 'avviso' ai proprietari di amici a quattro zampe. «Grazie alle telecamere verrete fotografati e taggati sulla pagina Facebook del sindaco Decaro. Pertanto siete pregati di non far fare pipì sulle nostre serrande o vetri... siate più civili», così recita il cartello, che sta già spopolando sui social. Riuscirà a far desistere gli sporcaccioni?