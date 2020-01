Noci, parte un colpo mentre pulisce il fucile: ferito cacciatore

BARI - Un cacciatore è stato soccorso da personale del 118 in contrada Carella a Noci, in provincia di Bari. Dalle prime informazioni, si è appreso che l’uomo si è ferito a un piede con la sua stessa arma, ma al momento non è chiaro se l’incidente sia avvenuto durante le operazioni di pulizia del fucile, magari in casa, o in campagna durante la caccia. L’uomo è stato affidato alle cure del Pronto soccorso del Policlinico di Bari.

L’uomo, 58 anni, era a caccia da solo quando si è sparato accidentalmente a un piede con il proprio fucile. È sempre rimasto cosciente ed è riuscito a chiamare i suoi familiari per farsi soccorrere. Non risulta in gravi condizioni.