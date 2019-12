Schianto sulla SS172: muore coppia di Putignano insieme al cagnolino

Incidente mortale ieri sera sulla strada statale 172 tra Putignano e Alberobello, nel Barese. Due auto si sono scontrate nelle vicinanze di contrada San Biagio: la coppia a bordo della Volkswagen Golf, composta da E.M., 39 anni, e M.G.T., 55, entrambi di Putignano, è deceduta quasi subito. Ha perso la vita anche il cagnolino che viaggiava con loro, un pincher. È andata meglio al conducente dell'altra vettura, un'Audi, che è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri per chiarire la dinamica dell'impatto.