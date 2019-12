Casamassima, badante ruba i gioielli in casa della nonnina: arrestata

BARI - Più che «badare» alla nonnina, ne approfittava per derubarla. E così i carabinieri della stazione di Casamassima hanno arrestato L.A., 50enne del luogo, ritenuta responsabile di furto continuato in abitazione e ricettazione. Nei suoi confronti è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip del Tribunale di Bari.

Lo scorso mese di novembre, secondo quanto hanno ricostruito gli uomini dell'Arma, una 50enne di Casamassima si sarebbe presentata presso i carabinieri per sporgere una denuncia di furto in abitazione di diversi monili in oro, per un valore complessivo di circa 150mila euro, ad opera d’ignoti. Dalle immediate indagini ed in base ad alcune circostanze, i militari orientavano le indagini verso la badante che dal mese di febbraio a novembre assisteva alla madre 91enne della denunciante. Dalle verifiche presso alcuni «Compro Oro» della zona è così emerso che la donna, nel periodo in cui aveva prestato assistenza all’anziana, in diverse circostanze, si era recata presso i vari negozi ubicati nel centro per vendere braccialetti, collanine e anelli in oro. Proprio alcuni preziosi, non ancora venduti e presenti nei vari «Compro oro», sono stati immediatamente riconosciuti dalla vittima senza alcuna ombra di dubbio, come parte della refurtiva asportata.

A seguito di perquisizione domiciliare presso l’abitazione della badante, è stata rinvenuta la restante parte dei monili sottratti, tutti riconosciuti dalla vittima come propri.

I carabinieri hanno così accertato che la donna, sfruttando la sua prestazione di badante, avrebbe ripetutamente approfittato della libertà di movimento all’interno dell’abitazione, dapprima, per la ricerca ed il reperimento della chiave della cassaforte a muro e, successivamente, impossessandosi di preziosi per poi rivenderli. Le prove schiaccianti nei suoi confronti hanno indotto il Gip a firmare l'ordinanza di custodia cautelare che è stata eseguita, come detto, dai carabinieri alle prime luci dell'alba.

la badante-ladre è stata sottoposta al regime degli arresti domiciliari.