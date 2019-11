Bari, travolto da auto mentre attraversa la Statale 16: morto 36enne

BARI - Tragico incidente questa sera sulla Statale 16 all’altezza di Torre a Mare, Bari. Un cittadino marocchino di 36 anni è morto travolto da un’auto mentre attraversava a piedi la strada in direzione Sud, in prossimità dello svincolo per Torre a Mare-Noicattaro. Secondo le prime informazioni, l’uomo stava attraversando a piedi la carreggiata ma sarebbe stato investito da una Ford Focus.

L’automobilista non avrebbe potuto fare nulla per evitare l’impatto. Sul posto la polizia stradale che ha chiuso il traffico per svolgere gli accertamenti.