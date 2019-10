Halloween, a Bari è allarme sicurezza: aumentano i controlli

Dolcetto sì, scherzetto fino a un certo punto. La festa di Halloween, importata d'oltreoceano da qualche anno, ormai dilaga anche nel nostro Paese ma spesso assume risvolti che sanno poco di goliardico e troppo di guerriglia urbana.

«Mi hanno lanciato un uovo nell'occhio destro, a distanza ravvicinata. È stato necessario sostituire il cristallino: dopo due interventi chirurgici e con un calvario durato due anni, solo ora posso dire di vedere quasi al 100%». A parlare è Andrea, proprietario di un pub nel quartiere umbertino. Due anni fa il suo locale è stato preso di mira da un gruppo di sei sette ragazzi e ragazze tra i tredici e diciotto anni; non soddisfatti delle caramelle di rito ricevute, lo hanno preso di mira con violenza gratuita. «I medici mi hanno detto che se avessero colpito una donna o un bambino - continua Andrea - che hanno una muscolatura oculare più lieve, avrebbero perso l’occhio. Ora ho messo un ragazzo a vigilare l’ingresso del locale».

Solfa simile un commerciante di abbigliamento della stessa via centrale: sono entrati in branco nel suo negozio e bersagliato con le uova i capi esposti. Danni per oltre 50mila euro. Per non parlare dei sassi scagliati contro i bus e dei cassonetti dati alle fiamme. Fino all’omicidio, nella sera di Halloween del 2006, di Michele Lopez, gestore del pub Joyce in corso Sonnino.

È un appello preoccupato di commercianti e cittadini che si ripete anche quest’anno, a cominciare dalla bacheca di Facebook di Decaro.

Si chiedono pattugliamenti soprattutto nelle ore di apertura delle attività commerciali; più vigilanza, maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine. «Mi impegno personalmente a parlare con il comandante Palumbo per potenziare il servizio di sicurezza per le strade la sera del 31 ottobre. - rassicura Carla Palone, assessore allo Sviluppo economico -. Manterremo alti i controlli nelle vie del centro così come in quelle più buie del quartiere Libertà - continua Palone - Credo non guasti anche una sensibilizzazione dei genitori a riguardo. Non sempre si tratta di baby gang, ma spesso di ragazzini incoscienti che sottovalutano il rischio: il lancio di un uovo contro una vetrina può sporcare, contro una persona può far perdere un occhio».