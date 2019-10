Bari San Girolamo, ecco un nuovo murale per colorare il mercato

BARI - Un muro grigio del mercato coperto e semivuoto di San Girolamo è stato ripulito da alcuni cittadini volontari per accogliere un’opera artistica che «La Puglia racconta» donerà alla Rete civica. Proseguono senza sosta e con sempre maggiore partecipazione gli appuntamenti programmati dalla Rete civica urbana (Rcu) Marconi - San Cataldo - San Girolamo - Fesca per questo autunno. È già partito il progetto firmato «La Puglia racconta», l’associazione di illustratori, per la realizzazione di un murale a San Girolamo: l’iniziativa che si realizza grazie alla sponsorizzazione della Cioppower s.r.l. si struttura come un evento civico dalla portata straordinaria che vede innanzitutto il coinvolgimento dei volontari di Retake Bari.

Il lavoro, ad opera dell’artista Giuseppe D’Asta, sta iniziando a prendere forma attraverso antichi aneddoti, storie, ricordi di quegli abitanti di San Girolamo che ancora ricordano l’antica «ciclatera». L’idea artistica del murale è infatti ispirata ad un episodio storico legato ai quartieri San Girolamo/Fesca negli anni Trenta: durante il periodo fascista circolava un treno a vapore denominato «la ciclatera» che collegava Bari a Barletta e che, attraversando tutta la città, fermava proprio in questi quartieri (mete estive privilegiate dai baresi) dove erano presenti delle colonie gestite da suore che permettevano ai bambini di bagnarsi nel mare in spiagge sabbiose, ormai scomparse.

Il murale raffigura una figura femminile di grandi dimensioni in costume da bagno anni Trenta a richiamare gli usi di questo particolare momento storico. La realizzazione di questo murale, che intende quindi sensibilizzare i cittadini al tema della cura degli spazi pubblici e della riqualificazione delle aree urbane che versano in stato di abbandono in questo territorio, vede fra i principali protagonisti proprio i bambini e i ragazzi dell’istituto comprensivo «Duse» che già nei giorni scorsi hanno preparato cartelloni a tema manifestando, assieme al loro dirigente scolastico Gerardo Marchitelli, il desiderio di adottare l’opera e di custodirla negli anni a venire.

L’ulteriore evento in programma è fissato per domenica prossima dalle ore 8,30 nella Pineta di San Francesco: l’associazione «Time4dog», in collaborazione con l’associazione IX Maggio e l’Aps Genitori Marconi, presenta la quinta edizione dell’expo amatoriale cinofila. L’evento, gratuito, è aperto ai cani di tutte le razze, età e taglia. Saranno presenti anche gli illustratori de «La Puglia racconta» che realizzeranno ritratti (al momento oppure su commissione) degli amici a 4 zampe. Per tutta la durata dell’evento ci sarà un presidio medico veterinario. Per le iscrizioni scrivere a info@time4dog.it o chiamare i numeri 348/033.95.87 oppure 347/887.50.43.