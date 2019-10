Monopoli, case vacanza non autorizzate: sequestrato bar abusivo dalla Polizia locale.

Un bar abusivo è stato sequestrato dagli agenti della Polizia locale in contrata Sorba a Monopoli. L'immobile, originariamente autorizzato come pergolato ma successivamente amplicato per ospitare un pubblico esercizio senza autorizzazione, era grande poco meno di 80 metri quadrati, ed era a servizio di una struttura extraricettiva cui gli agenti sono risaliti con seplice consultazione on line.

Il proprietario è stato denunciato per abuso edilizio, realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico in quanto ricadente in area SIC (sito di interesse comunitario), mentre al titolare è stata contestata l’attività di somministrazione senza titolo e il mancato pagamento della tassa di soggiorno e della tassa rifiuti.

«I controlli della Polizia Locale sono necessari per garantire non solo il rispetto delle regole ma anche come forma di attenzione verso tutti gli imprenditori onesti che svolgono regolarmente la propria attività, pagando i tributi locali», afferma il Sindaco Angelo Annese.

L’attività investigativa della Polizia Locale di Monopoli, guidata dal Comandante dott. Michele Cassano, supportata dagli uffici finanziari del Comune, sta facendo emergere strutture extra alberghiere completamente abusive. Al 31 dicembre 2018 le strutture (B&b, Case Vacanze, ecc…) regolarmente registrate nella banca dati comunale dell’imposta di soggiorno erano soltanto 230, mentre al 30 settembre 2019 le imprese registrate sono circa 720 con un incremento del 300%.