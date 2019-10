Bari, 75enne si schianta con l'auto contro le barriere del Petruzzelli

BARI - Si schianta con l'auto contro le barriere del teatro Petruzzelli: distrutti i paletti parapedonali. È successo nel primo pomeriggio su Corso Cavour: a guidare il mezzo, un uomo di 75 anni. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale e un'autogru.

Accertamenti in corso per stabilire la dinamica degli episodi. Il conducente sarà segnalato per richiesta di revisione accertamenti psicofisici e sanzionato per i danni causati.