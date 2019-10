Bari, si rompe condotta Aqp: pressione ridotta in molte zone

BARI - E’ previsto per domani il regolare ripristino dell’erogazione dell’acqua da parte di Acquedotto Pugliese dopo la perdita ingente da una condotta del diametro di 45 cm in via Cifarelli, a Bari. Il tronco - spiega Aqp in una nota - alimenta diversi quartieri. Nel corso dell’intervento, i tecnici hanno rilevato una interferenza, costituita da una fondazione in calcestruzzo presumibilmente delle Ferrovie dello Stato-RFI, che sta provocando il rallentamento dei lavori.

Attualmente in alcune zone dei quartieri Libertà, Murat, San Cataldo e in alcune vie del quartiere Picone è in corso una riduzione della pressione dell’erogazione idrica. Per limitare eventuali disservizi, Acquedotto Pugliese ha predisposto la fornitura di n.2 autobotti: una in via Brigata Bari, angolo via Francesco Crispi; l’altra in via Martiri d’Otranto, all’altezza della Chiesa Redentore. I lavori di ripristino dei servizio proseguiranno ininterrottamente.