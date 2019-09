Bari, due incidenti sulla S16: 2 feriti in codice rosso a Japigia. Auto si ribalta a Palese

BARI - Due incidenti stradali si sono verificati a poca distanza sulla statale 16: il primo all’altezza dello svincolo di via Caldarola, in direzione nord, sul tratto di strada curvilineo interessato dai lavori alla variante per lo spostamento dei binari. Per cause da accertare si sono scontrate due moto. Entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, ma non corrono pericolo di vita. Sul posto vigili del fuoco, polstrada e 118, intervenuti poco dopo tra le uscite di Palese e aeroporto per un’auto ribaltata sulla corsia in direzione sud. Le condizioni del conducente non sarebbero gravi. Inevitabili in entrambi i casi le ripercussioni sul traffico