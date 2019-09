Bari, cucciolo scaraventato giù dal Castello Svevo e abbandonato: cerca casa

BARI - Abbandonano un cucciolo scaraventandolo giù nel fossato del Castello Svevo di Bari. Il cane, salvato dai volontari del canile sanitario, ora cerca casa: il suo nome è Svevo, ribattezzato così prendendo spunto dal posto in cui è stato ritrovato. A lanciare l'appello per questo tenere amico a 4 zampe è la pagina Facebook del canile di Bari: «Svevo è stato scaraventato nel fossato del Castello Svevo dal proprietario, che si è velocemente allontanato. Ha circa 2 anni e mezzo, pesa circa 25 chili e cerca casa. Il cucciolo si sta pian piano riprendendo dallo shock causato dall’abbandono violento – si legge nel post pubblicato dal canile sanitario su Facebook -, ha vissuto per un mese in preda al terrore. Ora, grazie al lavoro dei volontari, si è sbloccato e rivelato come cane molto affettuoso e bisognoso di certezze. Il suo comportamento con altri cani non è stato ancora testato mentre l’approccio con gli estranei deve essere graduale: sta superando il trauma subito e fa amicizia in un paio di incontri».

Come ricordano dal canile, Svevo, proprio come tutti i cani presenti nella struttura, è seguito dai medici veterinari della ASL e verrà affidati con vaccini effettuati, sterilizzazione e test erlichia e leishmania. Chi vorrà prendersene cura, potrà richiedere il questionario di valutazione scrivendo sulla pagina Facebook ‘Canile Sanitario di Bari’ o recarsi di persona in canile nei giorni di apertura al pubblico.