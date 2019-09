Alleanza M5S-Pd, Decaro: «Lavorare insieme con i Comuni per la Finanziaria»

BARI - «Da sindaco del centrosinistra spero che questo sia un Governo con l’ambizione di governare non soltanto in questi mesi e in questi anni ma di proporsi anche per il futuro». Così il sindaco di Bari, Antonio Decaro (Pd), presidente dell’Anci, commenta l’accordo tra Pd e M5s per la formazione del Governo.

«Credo sia l’unico modo di avere un Governo stabile - aggiunge - perché se inizia già la campagna elettorale, che ormai diventa settimanale con i sondaggi, credo che questo Governo come il precedente non avrà una durata lunga».

«Io non ho bisogno di allargare la mia maggioranza che credo sia la più larga della storia del Comune di Bari, però ho già detto che io sono il sindaco di tutti e lo sarò ancora di più in questo mandato e quindi accoglierò le proposte che arriveranno anche dalle minoranze e in particolare dal M5S, con cui c'è sostanzialmente una sovrapposizione di una parte importante del programma». Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, parlando con i giornalisti su possibili riflessi locali dell’alleanza di governo Pd-M5s.

«C'è una questione di sostanza e una questione di forma con il Movimento 5 Stelle - ha detto - Porto l’esperienza del Comune di Bari. Il mio programma di cinque anni fa e anche quello di quest’anno sono parzialmente sovrapponibili a quelli del M5S su molti temi come l’ambiente, la mobilità sostenibile, il contrasto alla povertà». «Nel precedente mandato - spiega Decaro - ho presentato insieme ad esponenti del M5S alcune delle iniziative che io avevo sposato e che loro magari avevano presentato sotto forma di ordine del giorno».

«C'è invece un problema di forma - continua Il sindaco - legato al fatto che il M5S fa opposizione, a volte anche dura, su temi che magari sono vicini a quelli del centrosinistra. Questa è una loro scelta»