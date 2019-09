Monopoli, schianto sulla statale 16: due feriti, traffico bloccato per oltre 3 ore

Traffico bloccato peer tre ore e mezzo sulla statale 16 a causa di un incidente stradale tra due auto avvenuto sulla corsia nord, all'altezza del km 850, a Monopoli. Per causa in corso di accertamento da parte dei Carabinieri due auto di sono scontrate, probabilmente c'è stato un tamponamento dopo che uno dei due veicoli ha perso il controllo. Sul posto sono intervenute ambulanze del 118, nonchè personale dell'Anas. Due i feriti, di cui uno in gravi condizioni.

Lo scontro sarebbe avvenuto poco dopo le 7 del mattino. Il traffico è stato devbiato su viabilità di servizio attraverso lo svincolo Egnazia in direzione Bari. La situazione è tornata gradualmente alla normalità poco dopo le 10.30 quando sono stati rimossi i due mezzi coinvolti nell'incidente.

(Foto Protezione civile metropolitana)