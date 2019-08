Bari, pesca illegale per un sub : sequestrati 60 kg di oloturie

BARI - E’ costata cara ad un pescatore subacqueo la cattura di 60 kg di oloturie, i cosiddetti cetrioli di mare. La Guardia Costiera di Bari ha sequestrato questo tipo di specie protetta, la cui pesca è vietata, assieme alla detenzione e allo sbarco. I militari hanno monitorato nella notte sul litorale sud, in zona San Giorgio l'attività di pesca subacquea di un sub, in azione con bombole e in un orario non consentito. Sulla barca aveva stipato un ingente quantitativo di oloturie, comunemente chiamate 'cetrioli di mare' probabilmente destinate all'estero. La specie marina, infatti, è enormemente richiesta nei mercati asiatici. Il tutto è stato sequestrato e rigettato in mare: gli esemplari, infatti, erano ancora vivi. Requisita anche l'attrezzatura utilizzata dal trasgressore, per il quale è scattata una multa da 2 mila euro.