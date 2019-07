Bari, trasportavano passeggeri senza licenza: multati tassisti abusivi

La polizia locale di Bari nel corso di controlli all'interno dell'area portuale ha sorpreso in mattinata due tassisti abusivi, che senza alcuna autorizzazione trasportavano passeggeri. I due sono stati scoperti dagli agenti mentre avevano già pattuito con due ignari turisti il trasporto verso Alberobello. Ai due sono state comminate sanzioni per 600 euro e ritirate le Carte di Circolazione. I sette passeggeri hanno trovato posto a bordo dei taxi regolarmente in servizio.