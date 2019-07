Corato, alla prima seduta del consiglio comunale si dimette il sindaco D'Introno

Alla prima seduta del consiglio comunale il sindaco di Corato (Ba) Pasquale D'Introno si è dimesso dalla carica di sindaco, e i consiglieri di maggioranza hanno abbandonato l'aula, facendo venir meno il numero legale. Il primo cittadino, che ha 20 giorni di tempo per cambiare idea, ha rassegnato le dimissioni accompagnandole con un post su Facebook:

«Scrivo a Voi miei concittadini per comunicarVi la mia decisione a presentare le dimissioni da Sindaco di questa Città a me cara. Siete stati Voi a indicarmi come candidato attraverso la scelta delle primarie e a scegliermi come Vostro Sindaco. E’ a Voi che scrivo affinché possiate comprendere la mia sofferta decisione a compiere questo passo al fine di garantire alla nostra Corato nuove e migliori soluzioni rispetto alla situazione che si è creata. In questi giorni continuerò a lavorare per tutti Voi come ho sempre fatto. Il mio unico interesse è il "bene comune" della nostra Città. Grazie per il Vostro affetto e la Vostra importante presenza. Un abbraccio a tutti,

Pasquale

il Sindaco di tutti»