Bari, nel garage un bazar con droga di tutti i tipi: arrestato 46enne di Madonnella

I carabinieri di Bari hanno arrestato un pregiudicato 46enne del quartiere Madonnella trovato in possesso di 100 dosi di eroina 25 di cocaina, 720 grammi di hashish e 60 grammi di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento. I militari sono intervenuti mentre era in un garage di via Ligonzo, e nel corso della perquisizione hanno trovato un vero e proprio bazar della droga. L'arrestato si trova nel carcere di Bari.