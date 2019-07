Sos sangue a Bari, Decaro fra i donatori: «Così si salvano vite»

BARI - «Donare è importante e lo è soprattutto in questo periodo dell'anno in cui c'è maggiore necessità di quantitativi di sangue ed è il periodo in cui si dona meno perché tante persone vanno in vacanza». Così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha commentato mentre sdraiato su una barella ha partecipato alla iniziativa organizzata dalla associazione Ciao Vinny finalizzata alla raccolta sangue. Dalle ore 07.30 fino alle 13 sarà possibile donare (al termine è prevista una colazione offerta da Tesori di Sicilia), un’esperienza di generosità che non ha eguali.

«Donare è un atto importante - ha sottolineato Decaro - fa bene a chi riceve la donazione ma fa bene anche a chi dona. È un atto semplice, bastano pochi minuti e si può salvare una vita umana. La donazione rende più forte e più sicura la comunità nella quale viviamo».

La raccolta straordinaria «È giunta l'ora di donare il sangue» è sostenuta anche dal Comune di Bari, assessorato al Welfare.