Terlizzi, tenta furto durante pausa pranzo del titolare: arrestato 45enne

TERLIZZI - Tenta di introdursi in un negozio di Terlizzi per rubare l'incasso mentre il proprietario è in pausa pranzo: arrestato 45enne di Molfetta con l'accusa di furto aggravato ai danni di un'attività commerciale.

L'uomo, approfittando dell'assenza del titolare dopo aver forzato la porta d'ingresso è entrato nel negozio, ma non ha fatto i conti con l'allarme dell'esercizio che ha allertato immediatamente la vigilanza privata e i carabinieri. I militari, notata la porta d'ingresso aperta, sono quindi entrati per un'ispezione dei locali e hanno beccato l'uomo mentre tentava di fuggire. L'uomo, con l'uso di alcuni arnesi, è riuscito a forzare la cassa dell'esercizio commerciale e a prendere l'incasso di 200 euro.

Grazie alle immagini riprese dalle telecamere è stato anche possibile ricostruire tutte le fasi del furto: la refurtiva è stata restituita al proprietario e gli arnesi da scasso sono stati sequestrati.

Il 45enne è stato sottoposto, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.