Terlizzi, tenta furto in una scuola, è la terza volta in 8 mesi: preso

I carabinieri di Terlizzi (Ba) hanno denunciato un 28enne del posto colto in flagrante dopo aver danneggiato e tentato di rubare in una scuola in via Salamone, l'istituto Gesmundo-Moro-Fiore. Alcuni cittadini hanno avvisato i militari della presenza di estranei nell'edificio, e i carabinieri l'hanno colto in flagrante. Si era introdotto nella scuola forzando una porta con arnesi da scasso. Negli ultimi otto mesi aveva messo a segno due altre incursioni ai danni dell'Istituto.