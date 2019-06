Bari, gli alberi parlano: flash mob ambientalista in piazza Umberto

BARI - I residenti di piazza Umberto a Bari "abbracciano gli alberi" in un flash mob organizzato per l'ambiente. Si tratta di una festa in onore della natura, durante la quale i protagonisti erano loro, gli alberi della piazza centrale del capoluogo pugliese. Che attraverso i cartelli hanno chiesto alla cittadinanza di essere difesi: "Ogni giorno do ossigeno a 4 persone. Non pensi che mi meriti le tue cure". L'originale flash mob 'Abbracciamo gli alberi" si è tenuto in mattinata grazie all'impegno del locale Comitato di piazza Umberto e dell'associazione 'Ambiente Puglia'.

L'iniziativa è stata inserita nel cartellone dell'edizione 2019 del festival 'Facciamo Luce', l'iniziativa prevedeva appunto l'affissione di diversi cartelli sia sui tronchi degli alberi della piazza, sia sui monumenti presenti, e poi l'ideale 'abbraccio' agli alberi presenti. Su ogni manifesto erano presenti anche celebri frasi legate alla natura, come il motto di Lao Tzu 'Fa più rumore un albero che cade di un'intera foresta che cresce'. Non solo sensibilizzare, ma anche informare, questo l'obiettivo dell'iniziativa, tanto che tra i cartelli appesi figurano anche le descrizioni di alcune delle specie presenti in loco, come l'albero di Giuda e la Palma Nana.