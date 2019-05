Casamassima, tentano di rubare furgone: arrestato barese, complice in fuga

I carabinieri di Casamassima (Ba) hanno arrestato un 28enne barese, G.G., che insieme a un complice stava cercando di rubare un furgone parcheggiato per strada. Per fortuna un cittadino ha segnalato il tentativo di furto al 112, e una pattuglia dei carabinieri è stata immediatamente inviata sul posto, insieme a un'altra che era già nella zona. Uno dei due ragazzi è stato fermato sul momento, il complice è riuscito a scappare a piedi nelle campagne circostanti. I militari nell'auto con cui i due erano giunti sul posto hanno trovato e sequestrato arnesi atti allo scasso, due parrucche e due scaldacollo. Il 28enne è stato arrestato in flagrante per tentato furto aggravato in concorso, e si trova ai domiciliari.