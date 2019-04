Mahmood porta le sue Good Vibes in concerto a Bari

Dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2019, lo strepitoso successo dell’album “Gioventù Bruciata”, il doppio disco di platino per il singolo “Soldi”, Mahmood è pronto a partire per un tour nei più importanti club italiani, e il 4 maggio sarà al Demodé di Modugno (Ba).

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2019, il 17 aprile parteciperà al London Eurovision Party per esibirsi dal vivo davanti al pubblico londinese, prima dell’ Eurovision Song Contest che si terrà dal 14 al 18 maggio a Tel Aviv e per il quale rappresenterà il nostro paese. Nel frattempo, da quando ha imposto su di sé l’attenzione di un numero sempre crescente di fan, Mahmood ha intrapreso un instore tour calorosamente accolto in tutte le città che ha toccato, ed ora è pronto ad esibirsi dal vivo, portando le sue “Good Vibes” nei migliori club italiani.

I biglietti per il concerto saranno in vendita dalle 11 di domani, mercoledì 10 aprile.