Monopoli, camion in bilico sul ponte: SS16 chiusa al traffico

Spettacolare incidente questa mattina sul ponte che collega Monopoli a Castellana Grotte (Ba) e che passa sopra la SS16. Un camion per cause ancora da accertare ha sfondato il guardrail ed è rimasto sospeso per metà. Il conducente è riuscito a uscire dall'abitacolo, senza riportare ferite. La strada sottostante è stata chiusa al traffico.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, una gru da Brindisi per il recupero del mezzo, un elicottero e un’ambulanza del 118.

Sull'accaduto indaga la Polizia stradale.