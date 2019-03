Scuolabus a Bari, gps su tutti i mezzi: studenti più sicuri

«Tutti i nostri scuolabus sono dotati di gps, questo significa che sia l'azienda che cura il servizio, la Marino autobus, sia la Polizia municipale sanno sempre dove è ogni singolo mezzo, se è acceso o spento, se sta seguendo il percorso stabilito o ha fatto qualche modifica, magari per evitare qualche cantiere in corso. Un servizio doveroso per la maggiore sicurezza dei piccoli che trasportiamo». Paola Romano, assessore al lavoro e formazione, spiega come il benessere degli studenti sia da sempre una delle priorità per il Comune, tanto più l’indomani del brutto episodio di cronaca nel Milanese, dove un autista di scuolabus di origine senegalese ha sequestrato, dirottato e dato alle fiamme un autobus in servizio scolastico con a bordo oltre 50 studenti. Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha messo in allarme non pochi genitori che ogni giorno fanno salire i figli sui pulmini scolastici.



«Per ovvie questioni di privacy la tracciabilità dei nostri mezzi scolastici non sono disponibili a tutti - sottolinea la Romano -, ma servono per poter garantire il monitoraggio dei mezzi durante tutto il servizio».

A Bari gli scuolabus servono circa 3mila bambini, con 70 mezzi a disposizione, le famiglie che ne fanno richiesta devono presentare la certificazione Isee e pagare un tariffa minima di tre euro. La città è divisa in 5 zone, sostanzialmente corrispondenti ai territori dei cinque municipi.

«Su ogni autobus oltre all'autista c'è la presenza di almeno un altro adulto – sottolinea la Romano – questo a maggiore garanzia dei piccoli trasportati. Una sola persona non potrebbe contemporaneamente stare attenta alla guida e a quanto succede nell'autobus».



Già da un paio di anni il Comune ha attivato tutta una serie di servizi per cercare di venire incontro alle necessità dei genitori: chi ad esempio utilizza il pulmino scolastico da casa dei nonni piuttosto che dalla propria di residenza, ha la possibilità di scegliere e verificare le fermate on line sul sito del Comune nella sezione «Trasporto scolastico».

«In questi anni abbiamo cercato di razionalizzare il servizio – sottolinea l'assessore – principalmente cercando di evitare che chi non ne avesse diritto potesse usufruire del trasporto in maniera gratuita. Questo già da più di un paio di anni ci ha permesso di risparmiare circa 200mila euro annui che ci ha permesso garantire il trasporto fino alla fine dell'anno scolastico e non solo fino al 31 maggio come era precedentemente».



Il Comune garantisce il servizio grazie ad un appalto triennale e prorogabile. «Questa formula ci è sembrata la migliore per dare alle aziende (da quest’anno la Marino) la necessaria tranquillità di far firmare contratti a più lungo termine con i propri dipendenti - spiega la Romano -. Questo a maggiore garanzia per i genitori. Fare l’autistia di uno scuolabus è un incarico a doppia responsabilità rispetto a fare il normale autista. Si ha a che fare con bambini con i quali e meglio instaurare un rapporto di fiducia. Cosa che solo una faccia amica, che resta sempre quella può garantire».