Ucraina: volano a 2000 euro le maglie «Stop War» del Bari

BARI - Una gara di solidarietà a suon di rilanci: i tifosi del Bari, su Charity Stars, stanno partecipando all’asta benefica delle maglie gara della sfida dei biancorossi contro il Francavilla, per aggiudicarsi la divisa con «la patch Stop war».

La maglia del match-winner Citro, autore di una rete memorabile in pieno recupero, ha già raggiunto la quotazione di 700 euro, mentre le altre vanno dai 400 ai 250. «Il ricavato - spiega il club - sarà devoluto a Croce Rossa Italiana per far fronte all’emergenza umanitaria in Ucraina. #STOPWAR: due sole parole sul petto, vicino al cuore. Due parole dal significato profondo e vitale, per ribadire il nostro NO a ogni forma di guerra».