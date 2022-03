Calcio, il Bari batte il Francavilla e allunga sul Catanzaro

BARI-FRANCAVILLA 2-1

Vittoria pesantissima in chiave promozione del Bari al San Nicola contro il Francavilla, davati a 6.500 spettatori: con un eurogol di Citro al 92' i biancorossi hanno vinto per 2-1 un derby combattutissimo sotto una pioggia battente che ha reso il campo un pantano. L'undici di Mignani è passato in vantaggio al 21' con Cheddira, mentre il pari del Francavilla è a inizio ripresa con una punizione-bomba di Maiorino. Nel recupero il gol-partita del subentrato Citro. Antenucci e compagni con questa vittoria consolidano il primato portando il vantaggio sul Catanzaro secondo (sconfitto a Monopoli) a sette punti.

MONOPOLI-CATANZARO 2-1

La vittoria di prestigio per rimettersi in corsa e risalire nelle posizioni nobili della classifica. Il Monopoli torna al successo e lo fa superando la seconda forza del torneo, quel Catanzaro che era in serie positiva e lanciatissimo verso la vetta. Succede tutto nel primo tempo. I biancoverdi passano in vantaggio con Borrelli al primo minuto di gioco. La replica dei calabresi è immediata con Biasci al 7'. Passano altri 10 minuti e Mercadante riporta in vantaggio i pugliesi su calcio di rigore. Nella ripresa i padroni di casa difendono a denti stretti il risultato.

TARANTO-FOGGIA 1-1

Fa tutto il Taranto nel derby pugliese contro il Foggia. Finisce 1-1 con le due pugliesi che si dividono la posta in palio. A sbloccare il punteggio è un autogol del tarantino Granata al 12' del primo tempo, che permette ai satanelli di portarsi in vantaggio. Ad inizio ripresa arriva il pareggio dei padroni di casa con il centravanti Saraniti al rientro dopo la squalifica. Il pareggio costringe ancora il Taranto a restare a secco di vittorie nel 2022, mentre il punticino relega sempre il Foggia ai margini della zona playoff.

LATINA-POTENZA 0-3

Un successo che conferma l'ottimo stato di salute del Potenza. I lucano espugnano nettamente il campo del Latina. Cuppone apre le marcature al 14' del primo tempo. Poi il risultato viene messo in archivio nella ripresa con le altre due reti messe a segno da Sandri (al 46') e Carnelutti (al 49'). Per il Potenza sono tre punti pesantissimi in chiave salvezza, perché permettono di accorciare le distanze dalla quartultima: la Paganese ora dista solo 3 lunghezze.

I RSIULTATI

Messina-Juve Stabia 0-1, Picerno-Campobasso (rinv), Bari-Francavilla 2-1, Catania-Monterosi 3-1, Latina-Potenza 0-3, Monopoli-Catanzaro 2-1, Paganese-Avellino 0-2, Palermo-Vibonese 3-0, Taranto-Foggia 1-1, Turris-Andria (domani)

LA CLASSIFICA

Bari 62; Catanzaro 55; Virtus Francavilla 53; Avellino 52; Monopoli 49; Palermo 48*; Turris*, Latina 42; Foggia 41; Picerno 40; Juve Stabia 39; Monterosi 37; Catania 36; Taranto 35**; Campobasso 33; Messina 32; Paganese 29; Potenza 26, Fidelis* Andria 23; Vibonese 16* - *Una partita in meno