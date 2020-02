Bari, iniziativa «Libri su misura»

Mercoledì 5 febbraio 2020, l’associazione di Volontariato onlus «Libri su misura», sarà presente, dalle ore 9.30 alle 20, con un banchetto alla libreria Feltrinelli, via Melo 119 a Bari, per raccogliere donazioni finalizzate all’acquisto di libri per bambini; per chi vorrà aderire a questa iniziativa di beneficenza sarà possibile anche acquistare in libreria un libro e farne dono all’associazione.