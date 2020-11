Attenti a Rousseau non è usa e getta

Se c’è un errore che i 5 Stelle non dovrebbero fare è rinunciare all’uso della piattaforma Rousseau, il primo esempio internazionale di coinvolgimento in democrazia diretta di masse di potenziali elettori grazie alle tecnologie digitali. Si badi bene che questo non è un giudizio politico ma solo di apertura mentale all’indispensabile necessità di rinnovamento politico collegato alle tecnologie digitali che solo i 5 Stelle hanno dimostrato di avere. Rousseau è innovazione importante a prescindere da posizioni politiche di Grillo, Di Maio, Di Battista, Fico, di Casaleggio. 5 Stelle è l’unica formazione politica che ce l’ha, e fa malissimo a marginalizzarla. Gli altri partiti dovrebbero imitarla e non lei abolirla. Al di là di dichiarazioni esagerate e volutamente sproporzionate di Grillo, molto più lucido politico di quello che si creda, che una massa di potenziali elettori di una formazione politica trovi un riferimento costante digitale in uno strumento di consultazione è esempio di straordinaria modernità politica che va esteso e non abbandonato, anche per difendersi dalle politiche “predatorie” e manipolatorie digitali.



DIFFERENZA Per capire l’importanza di questo pericolo non c’è niente di meglio che chiarire la differenza di Rousseau con la piattaforma Cambridge Analytica, oggi fuori legge, che ci ha regalato il Brexit e Trump.

Quando nel 2016 Alexander Nix – l’AD di CA (Cambridge Analytica) - ha festeggiato a Londra l’elezione di Trump, in una affollatissima conferenza dichiarò che il Brexit e l’elezione di Trump erano l’inizio di un cambiamento radicale planetario che avrebbero coinvolto la Francia (Marie Le Pen), l’Italia (citazione del partito non fatta ma deducibile) e un’altra dozzina di paesi. Alexander Nix afferma che fare eleggere un uomo (donna) politica è come vendere un dentifricio. E il dentifricio non si compra per la sua qualità, ma per l’impacchettamento, per il posto sugli scaffali, per i valori subliminali stimolati, tutti aspetti in cui le tecnologie digitali hanno un ruolo decisivo se ci si sforza di esagerare le divisioni del paese. La filosofia di CA, vincere esacerbando le divisioni del paese, ha all’attivo due successi clamorosi: il Brexit e la elezione di Trump, e il loro anello di congiunzione era Brennan, Vice presidente di Cambridge Analytica e consigliere principe della campagna di Trump nel 2016.

Non è raro che il successo produca errori clamorosi dettati dalla convinzione di impunità. E così quando Carol Cadealladr, bravissima giornalista del Guardian, 12 ore al giorno di lavoro per 7 giorni alla settimana per capire i veri motivi del Brexit, ha sentito al telefono Farage, estremista del Brexit , questi le ha raccontato che la vera chiave del successo era nell’uso strumentale dei dati psichici ricavati dalla piattaforma CA per milioni di elettori. Naturalmente non è stato così esplicito, ma Carol ha scoperto i segreti manipolatori di CA, che non sono cessati con il crollo di CA. E una conferma è nel rifiuto di Trump di riconoscere la vittoria di Biden, che a mio avviso non va letta come bizzosa e scorretta reazione di un perdente, ma come vero e proprio inizio della campagna presidenziale americana di Trump per il 2024, iniziata il 3 novembre di martedì sera 2020 dichiarandosi vincitore con i voti legali. Legalità elettorale diventa così il vero messaggio elettorale divisivo di Trump 2024.

In un paese in cui le pubblicità in tempi di elezione la fanno da padroni, per queste elezioni il costo globale in USA è stato di 1,5 miliardi di dollari, la chiave del successo è il messaggio pubblicitario. Per trovarlo CA (Cambridge Analytica) lavora su una “nuvola di dati” di ogni elettore che registra cosa gli piace, cosa gli fa paura, di che parla, con chi parla, che consumi fa, vizi occulti, pubbliche virtù. Come colleziona questi dati? Grazie alla registrazione di atti innocenti, come entrata nella metropolitana, caffè bevuto, e soprattutto i “ILike”. CA grazie a FaceBook crea “una nuvola” di 5000 dati per ogni elettore che le serve per costruire il profilo psichico di ciascuno. Trump nel 2016 pagava 1 milione di dollari al giorno in pubblicità a Facebook e CA da 200 mila soggetti grazie ai “i like” è arrivata a fare un data base di 87 milioni di elettori! Poi - fortunatamente - un giorno David Caroll ha chiesto che i 5 mila dati che lo riguardavano gli fossero comunicati e alla fine è riuscito a fare sequestrare i computer.

Il castello di CA è crollato. Ma i risultati sono rimasti. Il Brexit è rimasto. Trump ha continuato a governare gli USA. Trump ha iniziato la sua campagna elettorale per le presidenziali del 2024 sulla base della filosofia di CA: spaccare il paese.



DISTINZIONI Ora a prescindere da distinzioni politiche di 5 stelle, Rousseau non si pone questo obiettivo ma esattamente l’opposto. Questo fatto è rimarchevole! Rousseau non vuole dividere l’elettorato lo vuole coinvolgere. Rousseau non vuole spaccare ma costruire. Proprio perché vogliono diventare più partito di governo, i 5 stelle promuovano Rousseau come proprio esempio di novità politica nell’era digitale e non lo abbandonino. E gli altri movimenti politici lo seguano.