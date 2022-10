Sollevamento pesi, la pugliese Giulia Imperio è oro negli Europei U.23

GROTTAGLIE - Giulia Imperio non delude le aspettative e, dopo il titolo europeo senior conquistato a fine maggio a Tirana, conquista anche il titolo U23, nella categoria fino a 49 kg, mettendosi al collo tre medaglie d’oro.

All’azzurra dell’Esercito bastano due alzate valide: una nello strappo a 80 kg (la seconda) mentre nello slancio entra in gara per ultima con 96 kg, che la piazzano subito avanti a tutte le avversarie. La Imperio, ventenne originaria di Grottaglie, tenterà poi due volte i 100 kg, ma senza riuscire nella girata. Nel totale sono quindi 176 kg, 7 kg sotto il suo record, primato italiano assoluto, di 183 kg. Secondo posto per la turca Alici con 170, terzo per la serba Zagorac con 157.

In precedenza l’altro azzurro Federico La Barbera aveva conquistato il bronzo europeo negli Junior, categoria 55 kg, con un totale di 228 kg. Per lui anche l’oro nello slancio, con 128 kg che gli hanno permesso di scavalcare diversi avversari.