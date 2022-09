Il padel e la donazione del sangue, sport per il prossimo a Lucera

Lo sport è vita. Un esempio giunge dall'evento «Avis Padel Cup», la prima manifestazione che unisce la passione per lo sport del momento (il padel) e la dedizione alla donazione del sangue. Oggi e domani, al Padel Club di «Masseria nel sole», a Lucera, si terrà la prima edizione della manifestazione sportiva finalizzata alla promozione della cultura della donazione del sangue. «Come Padel Club Lucera - spiega l'amministratore Bruno Pitta - promuoviamo un torneo di padel a titolo completamente gratuito per raccogliere il maggior numero di partecipanti e sensibilizzare la causa della donazione del sangue».

L'«Avis Padel Cup» viene promosso dal Padel Club Lucera in sinergia con l'Avis di Lucera, che è una delle 3200 sezioni comunali che operano in modo volontario in Italia. Il presidente Antonio Colatruglio spiega che «la nostra associazione compie 35 anni il prossimo 8 febbraio 2023. Dalla nascita, ci occupiamo di sensibilizzazione la donazione del sangue, organizzando raccolte straordinarie col presidio ospedaliero del Riuniti di Foggia e con la Casa Sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo. Oltre alle date di raccolte organizzate in ospedale a Lucera. Quella del torneo in Masseria nel Sole è l'occasione per implementare la campagna di tesseramento Avis, favorendo l'incontro tra gli atleti e gli associati, nella speranza che possano

diventare futuri donatori».

Secondo le ultime statistiche varate dall'Associazione Volontari Italiani del Sangue la Puglia è la decima regione per soci donatori (sono 54942) e nona per numero di donazioni annuali, che sono state 77751 contribuendo al 3.9% del fabbisogno italiano. Indietro la Basilicata, sedicesima per soci donatori (16.719) e diciottesima per donazioni, che sono 18.255. La vitalità nazionale della donazione del sangue va di pari passo col boom dello sport del padel, autentico fenomeno sportivo scoppiato in Italia in epoca pandemica. Secondo i dati della Federtennis, i tesserati del padel ammontano in Italia a 56.465 di cui 46.838 uomini e 9.627 donne (nel 2020 erano 10.813 di cui 8.594 uomini e 2.219 donne) con un aumento di 45.652 tesserati. Se consideriamo tutti i giocatori amatoriali il dato è molto più ampio.

La Puglia è la nona regione per numero di campi di padel in Italia, con 189 strutture. Tra queste c'è quella della «Masseria nel Sole», sita in località Palmori nel comprensorio di Lucera, dove in questo weekend il fare sport avrà come scopo nobile il fare del bene al prossimo.