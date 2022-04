Torna il rally col «Città di Casarano»: ben 87 gli iscritti alla gara

LECCE - Le quattro ruote sono pronte a regalare spettacolo nel Leccese. Domani e domenica 24 aprile è infatti in programma il 28° «Rally Città di Casarano», primo appuntamento del Campionato Rally AciSport di settima Zona 2022. Cospicua la partecipazione di equipaggi: sono ottantasette gli iscritti alla kermesse organizzata dalla Casarano Rally Team, in collaborazione con l’Automobile Club Lecce, venti dei quali indosseranno i colori Max Racing, squadra reduce dalla vittoria di scuderia ottenuta due settimane fa nella prova di Campionato Italiano Formula Challenge a Torricella, nel Tarantino.

Il «Casarano ’22» è una sfida su asfalto lunga 62,10 km in Prove Speciali e 297,78 totali, rappresenterà l’esordio in un Rally per il 29enne di Sannicola (LE) Enrico Gabellone, in gara con la sua MG Rover in N1 navigato dal 30enne leccese Marco Di Donfrancesco. Il brindisino Gabriele Bruno ed il leccese Giacomo Della Monaca, dopo l’ottima gara disputata al Rally Costa del Gargano meno di 2 settimane fa, tornano sulle strade salentine e per loro sarà la prima prova valida per il Coppa Italia Rally che in questo 2022 li vedrà impegnati su FIAT Grande punto abarth Rs Tb. I fratelli leccesi Marco e Mattia Mele, al salto di categoria dalla Racing Start, sono molto carichi in vista della gara di casa su Peugeot 208 r2b, come Marco Campa, 27 anni di Lecce, ed Andrea Maggio, 29enne di Cavallino, che prenderanno il via della corsa con la loro Peugeot 206 RC Rs 2.0 dopo quasi un anno di stop.

Al volante della francese 208 gti in RSP TB, il 39enne di Surbo Mauro Leo sarà navigato in questa occasione dalla 45enne molisana Sandra Salotto, mentre il giovane 20enne di Ruffano Stefano Gravante coadiuverà il pilota della Motorsport Scorrano Antonio Passaseo su Citroen C2 1600 Rs plus a caccia di punti utili per il Coppa Italia Rally 2022, in una classe molto agguerrita, ambita anche dall’equipaggio composto dal 28enne Flavio Bagnoli, salentino di adozione – residente a Nociglia – e originario di Broni, in provincia di Pavia, e dal 25enne Giovanni Corina di Castrignano dei Greci, al via da Casarano su Suzuki Swift sport. Provengono dalla Sicilia i fratelli Salvatore (28 anni) e Francesco (25) Tascone, che prenderanno parte alla competizione con la loro Renault Clio Williams N3. Correrà in casa, su Peugeot 106 rs plus, il 26enne casaranese Matteo Indraccolo, affiancato dal 24enne Mattia Casto, portacolori della Casarano Rally Team.

Obiettivo punti in Coppa Italia, dopo l’esperienza al Costa del Gargano, anche per il 31enne di Sava Nunzio Fanelli, impegnato con la sua Fiat 500 abarth RS Tb plus insieme al 20enne di Ruffano Matteo Bello. Tra gli equipaggi tutti casaranesi, a fare gli onori di casa ci saranno Cristian Crisigiovanni (24 anni), in coppia con Alessandro Manco (21) su Citroen Saxo 1600 16v RS 1.6, le coppie di fratelli Martina (Emanuele -49 anni ed Antonio - 46) con la loro Peugeot 106 gti Rs 1.6, e Fortunato (Antonio -31 anni e Mattia -21), che porteranno all’esordio la loro nuova vettura Peugeot 106 gti Rs 1.6, ed ancora, Alessandro Brigante (28 anni) al via su Peugeot 106 gti Rs 1.6 plus insieme ad Anthony Fattizzo (24), ed il 45enne Luca Margarito, nel ruolo di navigatore del conduttore della Motosport Scorrano Francesco Casto (38), su Peugeot 106 Rs 1.3 Plus. Gli Under 25 Davide Varrazza ed Antonio Persico correranno su Citroen Saxo vts nella folta classe RS 1.6, in cui saranno presenti anche il 27enne casaranese Daniele Coletta, con la Peugeot 206 Gti di proprietà navigato dall'amico Agostino Coletta, 26enne di Racale, ed il 27enne casaranese Gianfranco Manco, con alla note della sua Peugeot 106 gti il 26enne di Taurisano Vito Maggio.

Il 43enne leccese Marco Agagiù ritorna alla guida dopo tanti anni passati da navigatore e sarà coadiuvato dal 40enne di San Cassiano Antonio Lifonso (Casarano Rally Team) su Peugeot 106xsi Rs1.4. Di Morciano di Leuca e buon conoscitore del percorso è il 45enne Pasquale Protopapa: con la sua Peugeot 205 GrA di proprietà condurrà all’esordio il 29enne di Castrignano del Capo Marco Cucinelli.

Il programma della competizione prevede domani, sabato 23 aprile 2022, la partenza delle vetture alle ore 16.01 dalla pedana allestita in Piazza San Domenico a Casarano verso la Prova Speciale «Cardigliano» (passaggio prima vettura alle 17,05), e domenica 24 aprile, lo svolgimento delle PS «Miggiano» (passaggi alle ore 8.29, 12.22 e 16.15) e «Torre Vado» (9.43, 13.36 e 17.29), con arrivo del primo concorrente alle 18.25 in piazza San Domenico a Casarano e successiva cerimonia di premiazione.