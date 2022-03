Il padel si veste di rosa a favore dell'Oncoematologia pediatrica di Taranto

BRINDISI – Non solo padel. Ai nastri di partenza la prima edizione del «Pink Padel League», torneo tutto in rosa, riservato alle donne, che nasce sotto il segno della solidarietà: sei tappe dal 13 marzo al 29 maggio prossimi, tra Brindisi (Latiano), Lecce e Taranto, per raccogliere fondi da destinare al reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, intitolato a Nadia Toffa, la conduttrice de Le Iene, scomparsa prematuramente. Il torneo è organizzato da Francesco Giorgino, già ideatore della Salento Padel Cup, con il supporto di Chiara Vetrugno per le tappe a Lecce, Rosaria Arganese per quelle a Brindisi e di Mariella Santini per quelle a Taranto.

Lecce ospiterà la prima tappa del Pink Padel League il 13 marzo prossimo al Macht Point, mentre Taranto la seconda in programma il 27 marzo al Padel Arena. La terza tappa, per la provincia di Brindisi, sarà a Latiano si il 10 aprile al Football Park. Per la quarta tappa il torneo tornerà a Lecce il 24 aprile, per poi passare a Taranto il 15 maggio e concludersi a Latiano il 29 maggio. «Il Padel è uno sport che piace molto alle donne: sono sempre più numerose quelle che si avvicinano a questo sport per curiosità e poi diventano padeliste - dice Giorgino -. Abbiamo voluto organizzare un evento come occasione di ulteriore conoscenza del padel nelle tre province del Grande Salento e per favorire incontri e amicizia tra le padeliste».