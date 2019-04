Ex-Otago, dopo Sanremo arrivano in concerto a Bari con il loro «Corochinato»

Venerdì 12 aprile (ore 21:30, ingresso 23 euro), sul palco del Demodé Club di Modugno (BA) arrivano finalmente gli Ex-Otago, per l'ultima tappa - unica data nel sud Italia - del "Cosa fai questa notte? Tour", durante il quale la band ha toccato i più importanti club e teatri della penisola. Il live è organizzato da Ubique Concerti.

Gli Ex-Otago sono una band genovese composta da Maurizio Carucci (voce, tastiera, cori), Simone Bertuccini (chitarra acustica, chitarra classica, chitarra elettrica, basso, cori), Olmo Martellacci (tastiera, sintetizzatore, wurlitzer, basso, sassofono, flauto traverso, cori), Francesco Bacci (chitarra elettrica, charango, basso, armonium, cori, Rachid Bouchabla (batteria, percussioni). Nascono nel 2002 come trio acustico composto da Maurizio Carucci, Alberto “Pernazza” Argentesi e Simone Bertuccini. Nel 2002 pubblicano il primo album “The Chestnuts Time”, a cui seguono nel 2007 “Tanti Saluti”, nel 2011 “Mezze stagioni” e nel 2014 “In capo al mondo”.

In questi anni si aggiungono agli Ex-Otago il chitarrista Francesco Bacci e il poli-strumentista Olmo Martellacci mentre Alberto Pernazza dice addio alla band. Nell’ ottobre 2016, dalla collaborazione con l'etichetta bolognese Garrincha Dischi e con la torinese INRI, esce il quinto disco “Marassi” pubblicato da Universal Music Italia e anticipato dai singoli “Cinghiali incazzati”, “I giovani d'oggi” e “Quando sono con te” entrati da subito negli air play dei principali network radiofonici e radio locali. Nello stesso anno arriva il nuovo batterista Rachid Bouchabla. L’album è accolto con entusiasmo crescente dal pubblico che, tra un sold out e l’altro, lo segue nel corso dei mesi per tutta l’Italia con il “Marassi tour”. Dalla collaborazione con Jake La Furia per il singolo “Gli occhi della Luna” nasce l’idea di invitare altri autorevoli artisti ad arricchire i 10 brani originali di “Marassi”, così nell’aprile 2016 arriva “Marassi Deluxe” che contiene le collaborazioni con Eugenio Finardi, Dardust, Willie Peyote, Mecna, Marianne Mirage, Levante, España Circo Este, Bianco, oltre ad alcuni remix.

Nel 2017 gli Ex-Otago suonano sul prestigioso palco del Concerto del Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma, partecipano agli I-Days all'Autodromo di Monza in apertura ai Radiohead, suonano allo Sherwood Festival davanti a oltre 9000 persone, fanno tappa all'Home Festival di Treviso e alla chiusura della stagione estiva del Carroponte di Milano, esibendosi davanti ad oltre 5000 persone, insieme a Lo Stato Sociale. La band non si ferma mai e il progetto “Marassi” si conclude con la leg estiva del tour capace di collezionare oltre cinquanta date in soli tre mesi. A maggio 2018 tornano con il nuovo brano “Tutto bene” con la produzione artistica di Matteo Cantaluppi che ha preceduto l’unica data estiva del 25 maggio al MiAmi Festival di Milano. Il 26 ottobre 2018 esce il nuovo singolo “Questa notte” e vengono annunciate le prime date del “Cosa fai questa notte? tour 2019” fino a giungere alla recente esperienza, nel febbraio 2019, sul palco di Sanremo 69° con l'altro fortunatissimo singolo estratto dall'ultimo album: "Solo una canzone".