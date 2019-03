Nel borgo di Biccari si dorme sotto le stelle con le Bubble room

FOGGIA - Dormire in mezzo alla natura sotto un magnifico cielo stellato, senza rinunciare però al comfort di una stanza d'albergo è il vostro sogno? A partire da questa estate diventerà realtà: sul Monte Cornacchia, nel borgo di Biccari, in provincia di Foggia, arrivano le Bubble Room. Vere e proprie stanze trasparenti a forma di bolla, dalle quali sarà possibile ammirare il paesaggio circostante. Ad annunciarlo è stato il sindaco della cittadina foggiana, Gianfilippo Mignogna. «Da questa estate grazie alla Cooperativa di Comunità Biccari sarà possibile dormire nel bosco, in riva al lago o sotto le stelle in una romantica bubble room!" ha detto il primo cittadino che ha annunciato anche convenzioni speciali con i ristoranti e i B&B del paese».

All'interno di ogni "bolla" saranno presenti letti, tavoli e sedie per cenare nel cuore del bosco, ma al riparo dalle intemperie.

La prima bubble room verrà installata a giugno ma l'obiettivo è quello di posizionarne 7, garantendo comunque privacy e sicurezza a chi deciderà di vivere questa full immersion nel turismo green.