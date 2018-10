Festa Cinema Roma, premio Dal Corto al Lungo: vince regista pugliese

«Per la capacità di fare commedia e contemporaneamente di far riflettere in modo semplice su un tema di grande attualità, come quello dell’integrazione nel nostro Paese. Una commedia fresca, capace di catturare azioni difficili da immortalare, come quelle del calcio». È la motivazione con la quale il cortometraggio «Il mondiale in piazza» del regista pugliese Vito Palmieri ha vinto il premio «Dal corto al lungo» di Leone Film Group nella sezione cortometraggi di «Alice nella città» alla tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma.



Già vincitore di due premi lo scorso settembre a Venezia nella sezione «MigrArti», il film breve di Palmieri pone domande importanti - è detto in una nota di Apulia Film Commission - sul senso di una comunità più viva e multiculturale che mai, già trasformata e integrata grazie alle seconde generazioni di italiani, che cercano solo conferma della propria legittimità. Interpretato da Malick Sissé, Giulio Beranek e Franco Ferrante, "Il Mondiale in piazza» è stato girato lo scorso giugno nella città di Bitonto, lavorazione alla quale sono stati impegnate 21 unità lavorative pugliesi. Prodotto da «Articolture» in collaborazione con la Cooperativa Sociale Arca di Noè di Bologna e Fanfara Film di Bitonto, il corto è vincitore del bando "MigrArti», promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con un premio di 25mila euro, e sostenuto dall’Apulia Film Fund della Regione Puglia e Apulia Film Commission con un ulteriore contributo di 25mila euro a valere su risorse del POR Puglia 2014/2020.