Selferg Srl: azienda leader nel settore delle energie rinnovabili

Selferg è una società specializzata nella riqualificazione energetica con sede a Bari e Matera che progetta e realizza impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, unendo a competenza e passione la consapevolezza che sia indispensabile salvaguardare l’ambiente.

La società riesce a far fronte alle numerose richieste della clientela grazie ad un team di giovani ed esperti professionisti sia in ambito ingegneristico (progettuale ed esecutivo) sia in ambito economico.

Il cliente finale trova in Selferg un qualificato interlocutore capace di gestire tutte le fasi del processo: l’analisi economico finanziaria, basata su una diagnosi energetica effettuata on-site, la progettazione, l’iter autorizzativo e la realizzazione dell’opera.

Le giuste intuizioni e la capacità di adattarsi ad un mercato in continua evoluzione rendono la Selferg un’azienda costantemente in crescita.

Attualmente, pur mantenendo la realizzazione di impianti fotovoltaici come core business, la società ha diversificato la sua attività nel settore dell’efficientamento energetico, specializzandosi sia in ambito meccanico che edile, oltre al già consolidato ambito elettrico.