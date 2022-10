«Together», gli studenti del liceo musicale di Monopoli pubblicano un disco

È stato pubblicato “Together”, il primo disco realizzato dagli studenti del Liceo Musicale “Luigi Russo” di Monopoli diretto dal preside Prof. Adolfo Marciano grazie all’attivazione del “Jazz & Pop Music Lab”, un’offerta formativa extracurriculare. Prodotto da Angapp Music, etichetta pugliese, il disco è uscitop il primo ottobre. La realizzazione del disco ha coinvolto le classi 3M e 4M per un totale di ventitrè alunni.

Con l’obiettivo di creare percorsi extracurriculari dedicati al Jazz e ai Nuovi Linguaggi, il “Jazz & Pop Music Lab” nel corso dell’anno scolastico aveva dato vita a quattro laboratori per l’ampliamento dell’offerta formativa del liceo musicale: Songwriting con il prof. Giuseppe Delre; Tecniche di improvvisazione per tutti gli strumenti con il prof. Michele Campobasso; Digital storytelling con la prof.ssa Grazia Barnaba; Tecniche di ripresa del suono con il prof. Francesco Quercia.

«Con l’incoscienza di chi sogna un po’ in grande ho provato a realizzare quell’idea che avevo in mente, quando nel settembre 2021 ho presentato all’USR Puglia un progetto per l’ampliamento dell’offerta formativa: creare presso il Liceo Musicale “Luigi Russo” di Monopoli (BA) un Music Lab dedicato al Jazz e al Pop che culminasse con la realizzazione di un disco con i ragazzi, dopo due anni di pandemia e il ritorno in presenza in classe. È vero, non siamo riusciti a rispettare i tempi preventivati ma, tra le tante difficoltà legate al Covid, eccoci qui, alla fine di un viaggio avventuroso ed entusiasmante», ha dichiarato il prof. Vincenzo Scarafile, referente del progetto Jazz & Pop Music Lab.

Il disco “Together” include sette tracce tra cui due brani strumentali con le improvvisazioni degli studenti, alcune cover e alcuni brani inediti nati nell’ambito del laboratorio di songwriting. Il risultato? un sound fresco, moderno e genuino che racconta un preciso momento della formazione di questi giovani musicisti e la delicata fase di passaggio adolescenziale che stanno attraversando. Gli studenti del liceo musicale hanno, dunque, saputo trasformare in note e in versi il loro vissuto, le loro emozioni e le problematiche della loro età svolgendo un vero e proprio “compito di realtà”.

Accanto ai musicisti professionisti Giuseppe Delre, Michele Campobasso, Vincenzo Scarafile, Francesco Quercia, hanno partecipato alla registrazione del disco gli alunni Alessandra Di Bari, Alessia Galliulo, Anthony Colucci, Camilla Degiorgio, Carolangela Comes, Davide Caputo, Elisa Genco, Elisabetta Palazzo, Francescopio Traversa, Grazia Potenza, Laura Laterza, Marco Gargiulo, Marialaura Lacitignola, Martin Palmisano, Michelangelo Ernandes, Nicola Marasciulo, Noemi Bellini, Vittorio Genualdo.

«Questo disco è un’istantanea, un “selfie” come direbbero i nostri alunni nativi digitali, che ritrae un preciso momento della loro formazione. Alcuni di loro si sono cimentati per la prima volta nell’improvvisazione, nel canto, nel songwriting, nella scrittura creativa, nel digital storytelling, altri avevano già maturato esperienze pregresse. La parola chiave di questo lavoro è stata fin dall’inizio “together”, insieme - prosegue il prof. Scarafile - Non a caso Together è anche il titolo della prima canzone inedita nata nel laboratorio di songwriting del Prof. Giuseppe Delre da cui il disco prende il nome. Attraverso questa esperienza abbiamo cercato di restituire ai nostri alunni spazi di partecipazione e quella socialità che il Covid gli ha negato per due anni, impegnandoli tutti i fine settimana a scuola da Gennaio a Giugno 2022 nel collaborare, creare, scrivere, riflettere, comporre, arrangiare, suonare, cantare e improvvisare sempre lavorando insieme».

https://linkfy.li/jazztogeth, questo il link per ascoltarlo