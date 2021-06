«Otranto» metafora d'amore nel nuovo singolo dei Crifiu

Porta il nome di «Otranto» il nuovo singolo dei Crifiu, da oggi in radio e in tutti gli store digitali. Un brano dedicato a una delle città più rappresentative del Salento, simbolo dell'estate, che fonde sonorità pop-urban e quei sapori mediterranei marchio di fabbrica della band salentina.

Prodotto da Dilinò e distribuito da Believe, «è la metafora di un amore che non muore, come una città di mare amata anche d'inverno», racconta Luigi De Pauli, chitarre e synth (gli altri membri del gruppo sono Andrea Pasca, voce, Sandro De Pauli, fiati e programmazioni, Marco Afrune basso ed Enrico Quirino, batteria).

«Come spesso avviene - continua De Pauli - le canzoni estive nascono in inverno. Otranto è un nome che evoca la nostra estate e il nostro mare, veniamo da queste latitudini, è il mare dell'infanzia. E come un grande amore che non muore mai, vai a visitare la città non solo nel momento di massimo splendore, ma anche quando è fuori moda, fuori stagione».

Una metafora a 360 gradi: «Otranto è la storia, il primo sole che illumina l'Italia, il faro che accende il giorno - prosegue - se i suoi martiri hanno creduto nelle loro idee così tanto da perdere la vita, il nostro brano è un invito moderno a vivere per un'idea, per una passione, un desiderio. Non immaginavamo di racchiudere in una sola parola un significato così grande».

La canzone nei prossimi giorni sarà accompagnata anche da un videoclip: «Abbiamo girato alcune scene nel fossato del castello idruntino, insieme a un corpo di ballo - sottolinea De Pauli - e la prima ballerina rappresenta una moderna Bella Idrusa, una donna bellissima che attraversa la città, catturata nei suoi angoli più nascosti. E ancora ci sono state riprese fino alla spiaggia degli Alimini, fino a una vera e propria pazzia: alcuni frame girati all’alba sul faro di Punta Palascia, con il cielo che cominciava a tingersi di rosa. Indescrivibile».

Sarà un'estate impegnativa per i Crifiu, che oltre a «Otranto» stanno già costruendo il tour che li porterà in giro per presentare l'album «Mondo Dentro», uscito nel 2019 e la cui promozione è stata interrotta dalla pandemia.

«Il 23 giugno partiremo da Roma - annuncia il gruppo salentino - e gireremo l'Italia, da Bologna a Pavia, dal Molise alla Basilicata, senza dimenticare il nostro Salento, il 24 luglio a Muro Leccese, e la Sicilia, ad agosto».

I Crifiu, infine, svelano un progetto collaterale a cui stanno lavorando con passione: «In questo momento di pausa dai live, in cui abbiamo avuto per fortuna idee ed energie, abbiamo messo su uno spettacolo che andrà in streaming prossimamente, un omaggio dei Crifiu alla grande musica e arte del Sud, da Bodini a Scotellaro. Sarà un progetto multidisciplinare, fra teatro, musica, lettura e poesie».

E sicuramente ne riparleremo.