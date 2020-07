Premio Andrea Parodi: tra i finalisti del contest dedicato alla world music anche i salentini Kalascima e Maria Mazzotta

Abbraccia tutti i colori della world music il gruppo dei finalisti del Premio Andrea Parodi 2020, l’unico contest europeo dedicato alla “musica del mondo”. La Fondazione Andrea Parodi, organizzatrice dell’evento, ha comunicato i nomi dei dieci artisti che saranno in gara nella 13esima edizione del concorso. E ci sono anche due salentini:

Alessio Arena (Campania/Catalogna) con il brano “Los niños que vuelan”, in spagnolo e napoletano;

Ars Nova Napoli (Campania) con “Canzone della vela“, in napoletano;

Eleonora Bordonaro (Sicilia) con “Ramu siccu”, in siciliano;

Elena D`Ascenzo (Abruzzo) con “Nennella”, in fontanaro;

Kalascima (Salento) con “Ballamundi”, in salentino e inglese;

Abramo Laye Senè & Gaalgui World Music Band (Senegal/Sicilia) con “Diamono”, in griot e spagnolo;

Maria Mazzotta (Salento) con “Nu me lassare”, in salentino;

Danilo Ruggero (Sicilia) con “Li malivuci”, in siciliano pantesco;

Stefania Secci Rosa e Bruno Chaveiro (Sardegna/Portogallo) con “Macca”, in sardo;

Still Life (Catalogna) con “Tempo”, in portoghese.

La manifestazione, che è aperta ad artisti di ogni nazione, è nata per omaggiare un grande artista come Andrea Parodi, passato dal pop d'autore con i Tazenda a un percorso solistico di grande valore e di rielaborazione delle radici, grazie al quale è diventato un riferimento internazionale della world music, collaborando anche con artisti come Al Di Meola e Noa. Fra l’altro i finalisti del contest dovranno eseguire anche un suo brano, scelto insieme all’organizzazione.

Le finali del Premio, che si avvale della direzione artistica di Elena Ledda, si terranno dall’8 al 10 ottobre a Cagliari, quando i finalisti si esibiranno davanti a una Giuria tecnica (formata da addetti ai lavori, autori, musicisti, poeti, scrittori e cantautori) e a una Giuria critica (giornalisti). Entrambe le giurie, come negli scorsi anni, saranno composte da autorevoli esponenti del settore ed assegneranno due diversi riconoscimenti. Come sempre, ad alternarsi con i concorrenti, saliranno sul palco artisti italiani e internazionali di grande rilievo, che saranno annunciati prossimamente.