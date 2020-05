«Abbey Road Medley», da Lecce l'associazione musicale Prog On omaggia i Beatles sul web

Celebrando “Abbey Road”, ritornano i musicisti dell’associazione Prog On di Lecce, con la pubblicazione sul web di un video contenente la parte finale del medley dell’ultimo capolavoro dei Beatles. Il video si può vedere a questo link. L’idea nasce dal mancato concerto di beneficenza in cui si sarebbe dovuto celebrare l’intero album “Abbey Road”, nel 50esimo anniversario della pubblicazione, inizialmente programmato per il 7 marzo scorso alle Officine Cantelmo e poi rinviato a data da destinarsi a causa dell’emergenza Covid-19.

Il Consiglio direttivo dell’associazione, molto attivo con altre produzioni video in questo periodo di quarantena, ha deciso di coinvolgere in questo video - che simboleggia una sorta di atto di commiato dei Beatles al proprio pubblico con i brani “Golden slumbers/Carry that weight/The End” - alcuni dei musicisti dell’associazione che avrebbero dovuto prendere parte al concerto del 7 marzo. La sua realizzazione ha, quindi, richiesto uno sforzo non indifferente con 11 musicisti impegnati, ognuno dei quali ha registrato le tracce audio e video dalla propria abitazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, allo scopo di rendere giustizia ad una sequenza di composizioni della coppia Lennon/McCartney certamente non tra le più semplici. Con una realizzazione video ben studiata e molto accattivante il progetto è un’anteprima del concerto che verrà riproposto dal vivo non appena le condizioni lo consentiranno. Il video è accompagnato da una breve introduzione a cura del giornalista e scrittore Donato Zoppo, autore del libro “Something: il ‘69 dei Beatles”.

LINE-UP:

- Mario Manfreda: voce e chitarra elettrica

- Francesco De Totaro: chitarra elettrica e cori - editing audio/video

- Giuseppe Chiriatti: organo, archi e fiati (orchestrazioni)

- Mimmo Ragone: basso

- Carlo Rainone: batteria

- Gabriele Caniglia: cori e chitarra acustica

- Sergio De Filippi: piano

- Carola Conte: cori

- Bianca Chiriatti: cori

- Davide Manzone: cori

- Carmelo Febbo: cori