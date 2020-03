Leader del futuro under 30: per Forbes Italia Elodie è nella top 100

Con la sua 'Andromeda', in gara al 70esimo Festival di Sanremo, sta conquistando tutte le radio. Ma per Elodie, romana e 'salentina' d'adozione, i successi del momento non finisco qui: la prestigiosa rivista Forbes Italia l'ha inserita infatti nella speciale Top 100 degli Under 30 Giovani Leader del Futuro. Elodie è stata inserita nella categoria 'Musica': insieme a lei anche Achille Lauro, Elettra Lamborghini (entrambi al 70esimo Festival della Canzone Italiana), Charlie Charles, produttore e dj milanese (la sua hit 'Calipso', insieme a Mahmood e Sfera Ebbasta), e il duo di dj Merk & Kremont, italianissimo ma già padrone della scena delle dancefloor internazionali. Di seguito vi lasciamo tutta la classifica completa, con le varie categorie, tra cui "Entertainment" (spicca il duo dei 'Me contro te', Sofia Scalia e Luigi Calagna), "Media", "Games", ma anche "Finance" e "Science".