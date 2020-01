Una Lecce fredda per scoprire l'Amore: «Fiocco di neve» è il nuovo singolo di Anzia

Il leccese Marco di Teo, per tutti Anzia, presenta il suo ultimo brano "Fiocco di Neve". «Un pezzo che parla d'amore, della difficoltà di amare ed essere amati - racconta - Tutto avviene per caso e la doccia fredda è dietro l'angolo. Come cito nel brano, un fiocco di neve ad agosto, appunto».

Un brano che denota la maturità artistica del giovane artista, amante delle sonorità classiche ma che non disdegna l'utilizzo di alcuni accorgimenti moderni.

Dopo i successi 'estivi' di "Avocado" e "Nel Barrio" e dopo la sterzata sentimentale con "City Terminal" e "Sleeping Beauty" ecco che il nuovo brano si presenta col titolo italiano "Fiocco di Neve". Il video, firmato Stefano Pinto, incanta: in una Lecce bellissima ma inconsuetamente fredda, il protagonista ripercorre alcuni luoghi e tappe della propria "vita amorosa" scoprendo e riscoprendo l'importanza del sentimento con la A maiuscola. «Con Stefano abbiamo fatto un bel lavoro - conclude Marco Anzia parlando del video - mi piaceva trasmettere tutte le sfaccettature che l'amore può dare ad un ragazzo e la Lecce notturna e fredda di questo periodo ci ha aiutato. Poi Stefano è maestro in questo».

Il video si può vedere su Instagram sul profilo ufficiale @anziapuntowav