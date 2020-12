Vax Day in Basilicata: tutti i volti dei primi vaccinati lucani

POTENZA - Un infermiere del Pronto soccorso, Felice Arcamone, di 47 anni, è stato il primo a ricevere il vaccino anti covid-19, stamani, nell’ospedale «San Carlo» di Potenza dove le 105 dosi arrivate all’alba nel capoluogo lucana saranno somministrate tutte entro le ore 18 di oggi.

Dopo Arcamone - che ha confessato ai giornalisti di provare una «leggera tensione» ma anche «un grande onore» per essere il primo a ricevere il vaccino - è stata la volta di quattro medici che dirigono i reparti di pronto soccorso, rianimazione, malattie infettive e pneumologia. Ecco una carrellata dei volti dei primi vaccinati lucani contro il coronavirus: oltre Arcamone si sono sottoposti al vaccino anche Francesco Lisanti, primario del pronto soccorso del San Carlo e il viceprimario Stefania Di Mauro, Libero Mileti, primario di Rianimazione, Giulio De Stefano, primario di Malattie Infettive, Vincenzo Palo, primario di Pneumologia e infine Giuseppe Guarini, responsabile dei rianimatori covid del nosocomio di Potenza.

Seguendo le procedure, dopo l'iniezione - che viene effettuata in tre postazioni distinte per velocizzare le operazioni - l’operatore vaccinato passa in una «sala osservazione», dove resta per un quarto d’ora. Finora, nessuno ha avuto problemi di alcun tipo dopo aver ricevuto la dose di vaccino. Alla «cerimonia» delle prime vaccinazioni hanno assistito anche il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, l’assessore regionale alla sanità, Rocco Leone, e il direttore generale dell’azienda ospedaliera «San Carlo», Giuseppe Spera, che hanno inaugurato un nuovo ingresso proprio del padiglione dove si effettuano le vaccinazioni.