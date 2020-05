Le Frecce Tricolori volano su Potenza per festeggiare la Repubblica Italiana

È passato per Potenza il giro d’Italia delle Frecce Tricolori che, in occasione delle celebrazioni per il 74/o anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, sta sorvolando dallo scorso 25 maggio tutti i capoluoghi di regione.

La Pattuglia acrobatica ha sorvolato il centro storico di Potenza intorno alle ore 14 con la scia tricolore visibile da quasi tutta la città. Nonostante l’anticipo del passaggio, previsto in un primo momento intorno alle ore 15.15 e poi anticipato di circa un’ora, molte persone hanno assistito per strada al passaggio delle Frecce tricolori ma non sono stati segnalati assembramenti.

La Pattuglia acrobatica ha sorvolato il centro storico di Potenza intorno alle ore 14 con la scia tricolore visibile da quasi tutta la città. Nonostante l’anticipo del passaggio, previsto in un primo momento intorno alle ore 15.15 e poi anticipato di circa un’ora, molte persone hanno assistito per strada al passaggio delle Frecce tricolori ma non sono stati segnalati assembramenti.

(Foto Tony Vece)