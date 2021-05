Barletta, al «Garrone» colazione in giardino tra integrazione e cultura

Barletta - Integrazione. Istruzione. Amore. Inclusione. Queste le coordinate dell'Iiss «Nicola Garrone» di Barletta diretto dal professor Antonio Diviccaro.

A dare una dimostrazione di estrema umanità e intraprendenza le studentesse e gli studenti diversamente abili della scuola polo per l’inclusione diretta della Città della Disfida.

Una scuola dove la stella polare è il benessere di tutti che rispetta pienamente quanto sancito dalla Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea agli articoli 21 (Discriminazione) "vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali" e 26 "L’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità".

Nei giorni scorsi le referenti dei Laboratori “VivaIO” e “I.S.O.L.A. Felice” in collaborazione con tutto il Gruppo Inclusione dell’Istituto hanno dato vita all’evento «Colazione ...in giardino» durante il quale è stato possibile degustare un buon caffè preparato dai baristi speciali in un piccolo spazio verde allestito nella zona antistante il Laboratorio Isola Felice e allo stesso tempo adottare una piantina coltivata dagli studenti nel Laboratorio Serra VivaIO.

I Laboratori “ISOLA Felice” e “VivaIO” rappresentano un fiore all’occhiello dell’Istituto guidato da Diviccaro in cui «gli studenti possono sperimentare nuove esperienze e acquisire competenze spendibili in futuro nel mondo del lavoro» specificando che nel corrente anno scolastico, caratterizzato dalla pandemia, hanno costituito un punto di riferimento molto importante per il proseguimento delle attività laboratoriali in presenza, nel pieno rispetto dei protocolli anticovid.

Il Laboratorio "I.S.O.L.A. Felice”, a cura dell'Associazione I.S.O.L.A. Onlus OdV, simula una piccola attività d’impresa, nello specifico un bar-caffetteria dotato di attrezzature professionali per la preparazione del caffé e altre bevande simili in cui gli studenti imparano anche a gestire la contabilità giornaliera e a relazionarsi correttamente in un contesto professionale.

«Il Laboratorio “VivaIO” è una serra didattico-formativa che permette agli studenti con bisogni educativi speciali di svolgere attività laboratoriali al di fuori delle aule in uno spazio all’aperto e a contatto diretto con la natura. Tutte le attività sono volte alla sostenibilità ambientale, al rispetto della natura e del territorio circostante, attraverso la semina e la coltivazione diretta di piante fiorite e orticole e la realizzazione di aiuole tematiche. Inoltre è in corso il PON “VivaIO - L’arte nella natura” per l’inclusione sociale e l’integrazione che prevede la riqualificazione di spazi interni ed esterni dell’Istituto», è scritto in un comunicato.